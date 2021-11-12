Сделка согласована. Дани Алвес возвращается в «Барселону»

Стороны ждут только разрешения Ла Лиги

Дани Алвес / фото - Getty Images

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес возвращается в каталонский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже согласовали детали контракта и теперь ждут только разрешения на переход от Ла Лиги. 38-летний игрок перейдет в каталонский клуб на правах свободного агента.

На переходе Алвеса в «Барсу» настоял новый главный тренер Хави. Как сообщает Романо, стороны согласовали контракт сроком до конца сезона.

Напомним, Хави оштрафовал первого футболиста на посту «Барселоны».