«Барселона» продлила серию поражений «Басконии» до четырех матчей, «Маккаби» проиграл впервые за шесть игр
Сделка согласована. Дани Алвес возвращается в «Барселону»
Стороны ждут только разрешения Ла Лиги
20:49
Дани Алвес / фото - Getty Images
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес возвращается в каталонский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны уже согласовали детали контракта и теперь ждут только разрешения на переход от Ла Лиги. 38-летний игрок перейдет в каталонский клуб на правах свободного агента.
На переходе Алвеса в «Барсу» настоял новый главный тренер Хави. Как сообщает Романо, стороны согласовали контракт сроком до конца сезона.
Напомним, Хави оштрафовал первого футболиста на посту «Барселоны».
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