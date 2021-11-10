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Сдержал обещание. Ярмоленко отдал бонусы за Евро-2020 на благотворительность

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Футбол Сборная Украины
12:46
Сдержал обещание. Ярмоленко отдал бонусы за Евро-2020 на благотворительность
Андрей Ярмоленко / фото - УАФ

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко на своей странице в Instagram рассказал, как он распорядился бонусами за Евро-2020:

«Как обещал, заработанные бонусы на Евро-2020 направил на благотворительность. Сегодня вместе с моим агентом и товарищем Вадимом Шаблием передали Екатерине Викторовне Вильчевской, заведующей отделением гемофилии больницы ОХМАТДИТ медицинское оборудование».

Капитан «сине-желтых» не единственный, кто отдал премиальные нуждающимся. Александр Зинченко также отдал вырученные за чемпионат Европы деньги на благотворительность.

Павел Харченко
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Теги

Андрей Ярмоленко сборная Украины (футбол) Вадим Шаблий

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