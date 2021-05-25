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Себальос вернулся в «Реал» из аренды в «Арсенале»

Полузащитник попрощался с лондонским клубом
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:14
Себальос вернулся в «Реал» из аренды в «Арсенале»
Фото: Sky Sports

Полузащитник Дани Себальос покинул «Арсенал».

Испанец провел в Лондоне один сезон и вернулся в «Реал» после аренды. Игрок попрощался с клубом через свой Instagram.

В минувшем сезоне на его счету 25 матчей и три голевые передачи в АПЛ. «Арсенал» не стал выкупать игрока.

Еще один арендованный у «Реала» Мартин Эдегор может остаться в лондонском клубе.

Андрей Усмонов
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Теги

Арсенал Лондон Реал Мадрид (футбол)

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