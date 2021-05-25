«Арсенал» намерен выкупить Эдегора у «Реала»
Себальос вернулся в «Реал» из аренды в «Арсенале»
Полузащитник попрощался с лондонским клубом
09:14
Фото: Sky Sports
Полузащитник Дани Себальос покинул «Арсенал».
Испанец провел в Лондоне один сезон и вернулся в «Реал» после аренды. Игрок попрощался с клубом через свой Instagram.
В минувшем сезоне на его счету 25 матчей и три голевые передачи в АПЛ. «Арсенал» не стал выкупать игрока.
Еще один арендованный у «Реала» Мартин Эдегор может остаться в лондонском клубе.
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