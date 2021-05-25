Себальос вернулся в «Реал» из аренды в «Арсенале»

Полузащитник попрощался с лондонским клубом

Фото: Sky Sports

Полузащитник Дани Себальос покинул «Арсенал».

Испанец провел в Лондоне один сезон и вернулся в «Реал» после аренды. Игрок попрощался с клубом через свой Instagram.

В минувшем сезоне на его счету 25 матчей и три голевые передачи в АПЛ. «Арсенал» не стал выкупать игрока.

Еще один арендованный у «Реала» Мартин Эдегор может остаться в лондонском клубе.