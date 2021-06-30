Лев: «Беру на себя ответственность за вылет сборной Германии с Евро-2020»
Себастьян Ларссон: «Сборная Швеции побеждает и проигрывает вместе. Черт возьми, иногда это бывает больно»
Хавбек сборной Швеции – о вылете с Евро-2020
Себастьян Ларссон / Фото - FIFAПолузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон в комментарии TV4поделился эмоциями после поражения от команды Украины в 1/8 финала Евро-2020 (1:2 доп. время).
«Мы вылетели и уже неважно как. Мы покинули Евро. Понятно, что тяжело продолжать так играть и в дополнительное время. Не видел момент с удалением. Сложно сказать. Мы всегда поддерживаем друг друга, потому что мы – команда. Побеждаем и проигрываем вместе с большой честью. Черт возьми, иногда это бывает больно».
Ранее стало известно, что «Динамо» получит компенсацию от FIFA за травму нападающего Артема Беседина.
Комментарии 0