Футболисты сборной Хорватии не будут становиться на колено перед матчами Евро
Сегодня Англия попытается взять у Хорватии реванш за ЧМ-2018, а соперники сборной Украины по группе сойдутся между собой
Хватит ли нестареющего Модрича и на этот международный турнир?
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На Евро-2020 сегодня, 13 июня, пройдут три матча группового этапа. Свой путь на турнире начнут команды из группы С и группы D.В первой встрече этого дня, в группе D, мы увидим повторение полуфинала Чемпионата мира 2018. Англия примет на своем поле сборную Хорватии. Матч состоится в 16:00.Посмотреть прямую трансляцию матча вы сможете на нашем сайте. Также, на сайте Xsport будет доступна текстовая трансляция поединка.
В группе С пройдет два противостояния. Австрия сразиться с Северной Македонией, а сборная Нидерландов примет на своем поле сборную Украины.
Видеотрансляция матча Австрия – Северная Македония. Начало – в 19:00.
Онлайн-трансляция встречи Австрия – Северная Македония.
Видеотрансляция матча Нидерланды – Украина. Начало – в 22:00.
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