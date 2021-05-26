Сегодня будет разыгран трофей. Онлайн дня финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед»
26 мая – день финала Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера встретится с «Вильярреалом» Унаи Эмери.
Начало матча – в 22:00
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Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
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Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
Онлайн дня. Самые интересные статистические показатели, цитаты, истории и прочее перед матчем.
Итоги сезона в других турнирах
«Вильярреал»
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Примера – 7 место (Лига конференций)
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Кубок Испании – 1/4 финала (поражение от «Леванте» 0:1 в доп. время)
«Манчестер Юнайтед»
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АПЛ – 2 место (Лига чемпионов)
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Кубок Англии – 1/4 финала («Лестер» 1:3)
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Кубок Лиги – 1/2 финала («Манчестер Сити» 0:2)
- Лига чемпионов – 3 место на групповом этапе
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Ориентировочные составы от UEFA
«Вильярреал» – 4-4-2
- Рульи/Асенхо – Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса – Пино, Капу, Парехо, Тригерос – Морено, Бакка
«Манчестер Юнайтед» – 4-2-3-1
- Де Хеа – Ван-Биссака, Байи, Линделеф, Шоу – Мактоминей, Фред – Рашфорд, Фернандеш, Погба – Кавани
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Сульшер: «Я не суеверный, но финал 26-го числа – это хороший знак»
Эмери: «В составе «Юнайтед» сильные игроки, но у «Вильярреала» есть аргументы для победы»
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Путь команд к финалу Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед»
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Группа Лиги чемпионов – 3 место в группе с ПСЖ, «Лейпцигом» и «Истанбулом»
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1/16 финала – «Реал Сосьедад» (4:0, 0:0), 1/8 финала – «Милан» (1:1, 1:0), 1/4 финала – «Гранада» (2:0, 2:0), 1/2 финала – «Рома» (6:2, 2:3).
«Вильярреал»
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Группа Лиги Европы – 1 место в группе с «Маккаби» Тель-Авив, «Сивасспором» и «Карабахом»
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1/16 финала – «Зальцбург» (2:0, 2:1), 1/8 финала – «Динамо» К (2:0, 2:0), 1/4 финала – «Динамо» З (1:0, 2:1), 1/2 финала – «Арсенал» (2:1, 0:0).
Обзор ответного матча «Арсенал» – «Вильярреал»:
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