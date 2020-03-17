Сегодня «Динамо» и «Шахтер» проведут ответные матчи 1/8 финала ЛЕ

Украинские команды попытаются отыграться в противостояниях с «Вильярреалом» и «Ромой»

Фото - ФК Динамо Киев

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» уже сегодня, 18 марта, проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. «Горняки» на НСК «Олимпийский» примут «Рому», «бело-синие» на выезде сойдутся с «Вильярреалом».

К сожалению, домашний поединок «оранжево-черных» состоится при пустых трибунах. Согласно решению КГГА, в Киеве вступили в силу ограничения посещения массовых мероприятий.

«Шахтер» также не обошелся без кадровых потерь. Из-за коронавируса матч пропустит защитник Виктор Корниенко. От травм продолжают восстанавливаться Тарас Степаненко и Дентиньо. Под вопросом остаются Сиприано, Фернандо и Хочолава.

Точно не смогут помочь «Роме» Верету, Дзаньоло, Жуан, Мхитарян и Смоллинг. Однако уже сыграл в матче Серии А форвард Эдин Джеко.

Игру «горняков» в Лиге Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Рома» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:55.

«Динамо» в своем поединке не сможет рассчитывать на травмированных Никиту Бурду, Владимира Костевича, Тудора Бэлуцэ, Беньямина Вербича и Клейтона. Под вопросом остается участие Дениса Попова. Не полетел с командой в Испанию датчанин Миккель Дуэлунд.

Самой серьезной потерей «Вильярреала» можно считать отсутствие Пау Торреса. Защитник отличился забитым мячом в первой встрече. Также травмированными остаются Иборра, Коклен, Пенья и Альберто Морено.

У киевлян чисто математически больше шансов на проход в следующую стадию в сравнении с «Шахтером». В случае, если команде удастся забить два мяча сопернику, на каждый следующий гол испанцам придется отвечать дважды. «Горнякам» следует быть надежными в обороне. Ведь, пропустив мяч, подопечным Луиша Каштру придется забивать уже пять раз.

Видеотрансляция матча «Вильярреал» – «Динамо» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.