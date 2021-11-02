Сегодня «Динамо» сыграет против «Барселоны» в Лиге чемпионов

Начало игры – в 22:00

Фото: Marca

2 ноября «Динамо» сыграет против «Барселоны» в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это второй матч между командами в этом сезоне. Две недели назад в Барселоне каталонцы обыграли «Динамо» (1:0).

С тех пор у «Барсы» сменился тренер. Пропустит матч Серхио Агуэро у которого проблемы с сердцем. Также не сыграет полузащитник Педри.

У «Динамо» точно не сыграют Денис Попов, Виталий Миколенко и Артем Беседин. Остальные все в строю и готовы к матчу.

Начало матча – в 22:00.

Онлайн трансляция «Динамо» – «Барселона».