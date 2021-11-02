«Динамо» нужно избавиться от комплекса неполноценности перед матчем с «Барселоной». Сегодняшняя игра – решающая
Сегодня «Динамо» сыграет против «Барселоны» в Лиге чемпионов
Начало игры – в 22:00
07:50
Фото: Marca
2 ноября «Динамо» сыграет против «Барселоны» в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов.
Это второй матч между командами в этом сезоне. Две недели назад в Барселоне каталонцы обыграли «Динамо» (1:0).
С тех пор у «Барсы» сменился тренер. Пропустит матч Серхио Агуэро у которого проблемы с сердцем. Также не сыграет полузащитник Педри.
У «Динамо» точно не сыграют Денис Попов, Виталий Миколенко и Артем Беседин. Остальные все в строю и готовы к матчу.
Начало матча – в 22:00.
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