Сегодня Эмери попытается взять четвертый трофей Лиги Европы. Соперник – МЮ

«Красные дьяволы» также прекрасно знают, как побеждать в этом турнире

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«Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» сегодня, 26 мая, сойдутся в финале Лиги Европы. Решающий поединок турнира состоится в Гданьске.

В несколько лучшей кадровой ситуации к матчу подходит «желтая субмарина». Травмирован хавбек Висенте Иборра. Под вопросом участие защитника Хуана Фойта и вингера Самуэля Чуквуэзе. Остальные игроки готовятся ко встрече в штатном режиме.

Главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер не сможет рассчитывать на нападающего Антони Марсьяля и защитника Фила Джонса. Наставник команды также сомневается в участии в поединке лидера обороны Гарри Магуайра.

Ранее «Вильярреал» ни разу не выигрывал трофей Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» добывал победу в финале турнира в 2017 году. Однако главный тренер «желтой субмарины» Унаи Эмери также имеет опыт побед в еврокубке. Под его руководством «Севилья» трижды завоевывала титул с сезона 2013/14 по 2015/16.

Финал Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.