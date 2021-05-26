«Тоттенхэм» предлагает Конте крупный контракт
Сегодня «Интер» объявит об уходе Конте
Стороны уже пришли к соглашению
19:51
Антонио Конте / Фото: Twitter
Главный тренер «Интера» Антонио Конте покинет свой пост, сообщает Calciomercato.
По информации источника, об этом будет объявлено в ближайшие часы. Руководство «Интера» и Конте проводили переговоры на протяжении нескольких дней и пришли к общему решению.
Отметим, что «Интер» выиграл чемпионский титул в Италии вместе с Конте.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» предлагает Конте многомиллионный контракт.
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