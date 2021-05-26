Сегодня «Интер» объявит об уходе Конте

Стороны уже пришли к соглашению

Антонио Конте / Фото: Twitter

Главный тренер «Интера» Антонио Конте покинет свой пост, сообщает Calciomercato.

По информации источника, об этом будет объявлено в ближайшие часы. Руководство «Интера» и Конте проводили переговоры на протяжении нескольких дней и пришли к общему решению.

Отметим, что «Интер» выиграл чемпионский титул в Италии вместе с Конте.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» предлагает Конте многомиллионный контракт.