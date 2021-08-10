Костышин: «Игра против «Шахтера» будет такой же агрессивной»
Сегодня «Колос» проведет ответный матч с казахстанским «Шахтером» в Лиге конференций
Начало игры – в 16:55
08:22
Фото: ФК Колос
«Колос» 10 августа проведет ответный матч против «Шахтера» Караганда в ответной игре квалификации Лиги конференций.
Первый матч в Украине завершился без забитых мячей (0:0). Ответный матч начнется в 16:55.
И «Шахтер» и «Колос» настроены на проход в решающий раунд квалификации.
Онлайн трансляция «Шахтер» – «Колос».
Видео трансляция «Шахтер» – «Колос».