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Сегодня Лунин во второй раз за 4 года выйдет в стартовом составе «Реала» в официальном матче

Мадридский клуб сыграет против «Алькояно»
Футбол Украинские легионеры
13:35
Сегодня Лунин во второй раз за 4 года выйдет в стартовом составе «Реала» в официальном матче
Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Сегодня мадридский «Реал» сыграет против «Алькояно» на стадии 1/16 финала Кубка Испании.

Отметим, что основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа даже не попал в заявку на эту встречу, а главный тренер команды Карло Анчелотти сообщил, что намерен дать сыграть украинскому голкиперу Андрею Лунину.

Это будет второй матч Лунина в «Реале» в официальном матче за 4 года – с 2018-го, когда мадридский клуб купил вратаря у «Зари». Парадоксально, что первый матч также был против «Алькояно», и также в Кубке Испании, но в прошлом сезоне. Тогда Лунин пропустил дважды, а «Реал» вылетел из турнира, уступив 1:2.

Матч «Алькояно» – «Реал» начнется в 22:30.

Почему Лунину стоит покинуть «Реал».

Петр Приходько
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол)

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