Де Хеа уйдет? «Манчестер Юнайтед» договорился о переходе вратаря
Сегодня «Манчестер Юнайтед» может прервать двухматчевую серию из поражений в АПЛ
В гостях у МЮ – уже вылетевший «Фулхэм»
18 мая 12:16
Фото: Sky Sports
«Манчестер Юнайтед» в матче 37 тура АПЛ дома примет «Фулхэм».
Манкунианцы имеют шанс прервать серию из поражений. Последние две игры в АПЛ МЮ проиграл.
«Фулхэм» еще в позапрошлом туре досрочно вылетел из АПЛ. За два тура до финиша «дачники» отстают от «Брайтона» на 11 очков и не смогут догнать соперника.
МЮ же идет вторым и сыграет в ЛЧ в следующем сезон, однако «Лестер» еще может догнать. Между командами три очка.
Игра состоится 18 мая в 20:00.
Смотреть онлайн матч «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляции встречи «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм».
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