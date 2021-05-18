Сегодня «Манчестер Юнайтед» может прервать двухматчевую серию из поражений в АПЛ

В гостях у МЮ – уже вылетевший «Фулхэм»

Фото: Sky Sports

«Манчестер Юнайтед» в матче 37 тура АПЛ дома примет «Фулхэм».

Манкунианцы имеют шанс прервать серию из поражений. Последние две игры в АПЛ МЮ проиграл.

«Фулхэм» еще в позапрошлом туре досрочно вылетел из АПЛ. За два тура до финиша «дачники» отстают от «Брайтона» на 11 очков и не смогут догнать соперника.

МЮ же идет вторым и сыграет в ЛЧ в следующем сезон, однако «Лестер» еще может догнать. Между командами три очка.

Игра состоится 18 мая в 20:00.

Смотреть онлайн матч «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляции встречи «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм».