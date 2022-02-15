Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСегодня Мбаппе встретится со своим будущим. А каким было его прошлое в криминальном районе?
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Специя - Фиорентина 1:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Мальорка - Атлетик 3:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 12) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Спортинг - Манчестер Сити -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Реал -:- Запланирован
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:15 Манчестер Юнайтед - Брайтон -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Интер - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Атлетико - Леванте -:- Запланирован
Сейчас в эфире
20:35
Дикий гаджет
19:55
live
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Дрезднер – Прометей. Прямая трансляция

Сегодня Мбаппе встретится со своим будущим. А каким было его прошлое в криминальном районе?

Нападающий ПСЖ может перейти в «Реал»
Футбол Лига чемпионов UEFA
13:50
Сегодня Мбаппе встретится со своим будущим. А каким было его прошлое в криминальном районе?
Килиан Мбаппе / Фото - by David Ramos/Getty Images

Лига чемпионов возвращается. И лучше матча для возвращения не придумать. ПСЖ – «Реал». Звездное противостояние.

Одним из тех, к кому будет приковано больше всего внимания, является Килиан Мбаппе. Лучший молодой футболист современности в составе парижан встретится с командой, состав которой, вероятнее всего, пополнит летом. Для него это, определенно, будет непростой матч.

Встреча с будущим.

Но каким было прошлое Мбаппе? Все знают о том, как он зажег в «Монако». Но ведь в княжестве игрок оказался только в 14 лет. А до этого рос в достаточно проблемном районе Бонди в пригороде Парижа.

Мурал, посвященный Мбаппе, в его родном районе / Фото - Еsquire

Лучший способ держаться в стороне от проблем улицы? Спорт. А в случае Килиана – футбол.

Он жил буквально в 200 метрах от футбольного поля. Тогда это была площадка с вытоптанной травой, мелкими камнями, сейчас же – с синтетическим покрытием. Здесь Мбаппе и начал играть за свою первую команду «Спортивную Ассоциацию Бонди». Логично предположить, что во Франции нет ни одного поля, где он провел бы столько времени, сколько здесь – напротив своего дома.

На самом деле, контакт с местным кубом был невероятно тесным. Его отец играл по любителям и работал тренером в «Бонди», а мама в конце 90-х выступала за гандбольную команду клуба.

Отец привел сына на тренировки, когда мальчику было всего четыре года. Никакого страха того, что парень травмируется, никакого бреда современной сверхопеки.

Бонди – город возможностей
Бонди – город возможностей
Мир Килиана был достаточно тесным. Как вы поняли, поле было как раз напротив дома, школа тоже находилась вблизи. Его друг детства вспоминает:

«Мбаппе не очень часто ходил в гости к своим друзьям. Его жизнь составляли школа, дом и сон. Он знал, что получит шанс в футболе. Если у тебя получается не сойти с пути в таком районе, как наш, еще и с таким талантом, как у него, то успех предначертан судьбой.

Это нормально, когда он время от времени приезжает сюда. Он знает улицы, людей. Он сделал себя здесь, это его дом».

Другой парень, с которым Мбаппе играл вместе в «Бонди» с 5 до 14 лет, тоже вспоминает о серьезном отношении Килиана к делу:

«Нас тренировал его отец. Его жизнь крутилась вокруг трех вещей: дом, школа и футбол. Стадион был его любимым местом. Думаю, на этом поле он забил не одну тысячу мячей.

Он ведь действительно жил напротив стадиона, у него окна выходили на поле. Он приходил сюда каждый день. Летом тренировался сам, только с отцом».

Килиан Мбаппе в гостях у мальчишек из Бонди
Килиан Мбаппе в гостях у мальчишек из Бонди
Несмотря на то, что Мбаппе покинул Бонди в раннем возрасте, район продолжает следить за его карьерой. И на фоне новостей о переходе в «Реал» французу даже досталось: меньше месяца назад на стенах появились муралы с угрозой смерти игроку.

Впрочем, поговаривают, что причины были больше политические. Ведь так совпало, что эти надписи появились во время выборов мэра, а семья Мбаппе достаточно близка к одному из кандидатов.

И еще. Парень рос в не самом благополучном районе, но с шести до одиннадцати лет посещал консерваторию, играл на флейте. Его учителя вспоминают, что и голос у Килиана был хорошим. Так что, наверное, в караоке он должен быть частым гостей.

Впрочем, сейчас не время для отдыха. Сейчас наступает самая ответственная стадия сезона. Владельцы ПСЖ были готовы простить поражение в Суперкубке, вылет из Кубка Франции, неуверенную игру в чемпионате – на это все можно закрыть глаза. Но только если команда добьется успеха в Лиге чемпионов.

Сегодня Мбаппе встретится со своим будущим. Первый матч 1/8 финала против «Реала». Вероятность его летнего переезда в Мадрид крайне высока.

Но в этот день парень из Бонди должен не думать о том, как понравиться новым друзьям, а вспомнить тот район, в котором все начиналось. Тысячи часов на истоптанном поле… Он научился зажигать там, чтобы дать огня и на «Парк де Пренс». Вряд ли в голове будут мысли о пощаде.

Дождались! Прогноз на матч Лиги чемпионов ПСЖ – «Реал»

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Почеттино: «Месси мечтает проявить себя в матче с «Реалом»
Почеттино: «Месси мечтает проявить себя в матче с «Реалом»
Футбол Лига чемпионов UEFA
16:49
Лига чемпионов. ПСЖ – «Реал». Онлайн трансляция
Лига чемпионов. ПСЖ – «Реал». Онлайн трансляция
Футбол Лига чемпионов UEFA
15:47
Злой Месси и «беззубые» мадридцы. Пять главных интриг первого матча между ПСЖ и «Реалом»
Превью
Злой Месси и «беззубые» мадридцы. Пять главных интриг первого матча между ПСЖ и «Реалом»
Футбол Лига чемпионов UEFA
15:00
«Барселона» намерена подписать Ди Марию
«Барселона» намерена подписать Ди Марию
Футбол Примерa (Испания)
12:59
Защитник ПСЖ: «Надо быть готовым провести топовую игру, особенно, если хотим победить «Реал»
Защитник ПСЖ: «Надо быть готовым провести топовую игру, особенно, если хотим победить «Реал»
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:27
Хакими: «В «Реале» сделали ставку на других игроков»
Хакими: «В «Реале» сделали ставку на других игроков»
Футбол Лига 1 (Франция)
11:10

Новости: Футбол

Исмаили: «Знали, что матч с «Мариуполем» будет непростым»
Исмаили: «Знали, что матч с «Мариуполем» будет непростым»
Украинская Премьер-лига
20:58
Исполнительный директор УПЛ сообщил, есть ли намерение переносить матчи из-за ситуации в стране
Исполнительный директор УПЛ сообщил, есть ли намерение переносить матчи из-за ситуации в стране
Украинская Премьер-лига
20:42
Индзаги: «Ливерпуль» – фаворит, но хочу, чтобы футболисты играли с чистой головой»
Индзаги: «Ливерпуль» – фаворит, но хочу, чтобы футболисты играли с чистой головой»
Лига чемпионов UEFA
20:29
На возвращение Дембеле в состав повлияло подписание Обамеянга
На возвращение Дембеле в состав повлияло подписание Обамеянга
Примерa (Испания)
19:46
Голкипер «Динамо»: «В команде меня называют Суперменом и Спайдерменом»
Голкипер «Динамо»: «В команде меня называют Суперменом и Спайдерменом»
Украинская Премьер-лига
19:28
В «Шахтере» сообщили, планируют ли откладывать возвращение в Украину в связи с ситуацией в стране
В «Шахтере» сообщили, планируют ли откладывать возвращение в Украину в связи с ситуацией в стране
Украинская Премьер-лига
19:14
Тренер «Динамо»: «Надеюсь на поддержку киевлян в матче со «Спортингом»
Тренер «Динамо»: «Надеюсь на поддержку киевлян в матче со «Спортингом»
Лига чемпионов UEFA
18:52
Попов вышел на поле впервые с августа 2021 года
Попов вышел на поле впервые с августа 2021 года
Украинская Премьер-лига
18:23
«Динамо» в очередной раз забило 4 мяча. Новая жертва – казахстанский гранд
«Динамо» в очередной раз забило 4 мяча. Новая жертва – казахстанский гранд
Украинская Премьер-лига
18:01
Все новости

Популярные новости

Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Olympics Пекин-2022
09 февраля 08:00
78
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Olympics Пекин-2022
11 февраля 14:22
8
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
Спарринг-партнер Кличко рассказал, что за Ломаченко заносили деньги на Олимпийских играх
Спарринг-партнер Кличко рассказал, что за Ломаченко заносили деньги на Олимпийских играх
Бокс Профессиональный бокс
10 февраля 09:31
5
Тренер Уайлдера: «Джошуа не нуждается в новом тренере. Причина поражения от Усика была не в этом»
Тренер Уайлдера: «Джошуа не нуждается в новом тренере. Причина поражения от Усика была не в этом»
Бокс Профессиональный бокс
10 февраля 13:41
Чехия в невероятном матче обыграла россиян на Олимпийских играх-2022
Чехия в невероятном матче обыграла россиян на Олимпийских играх-2022
Olympics Пекин-2022
12 февраля 17:48
6
Все новости

Анонсы

Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
18:00
Лига чемпионов. «Дрезднер» — «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Дрезднер» — «Прометей». Видео трансляция
20:00
Лига чемпионов. ПСЖ – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. ПСЖ – «Реал». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Спортинг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Спортинг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Интер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Интер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
16 февраля 22:00
Лига чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» – «Бавария». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» – «Бавария». Онлайн трансляция
16 февраля 22:00
Лига Европы. «Боруссия» Дортмунд – «Рейнджерс». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Боруссия» Дортмунд – «Рейнджерс». Онлайн трансляция
17 февраля 19:45
Лига Европы. «Барселона» – «Наполи». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Барселона» – «Наполи». Онлайн трансляция
17 февраля 19:45
Лига Европы. «Аталанта» – «Олимпиакос». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Аталанта» – «Олимпиакос». Онлайн трансляция
17 февраля 22:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
18 февраля 21:45
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
19 февраля 18:00
Заур Абдуллаев – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Заур Абдуллаев – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
19 февраля 23:00
Амир Хан – Келл Брук. Онлайн трансляция
WEB
Амир Хан – Келл Брук. Онлайн трансляция
19 февраля 23:30
Будущая звезда бокса возвращается. Хайме Мунгия – Димитриус Баллард. Онлайн трансляция
WEB
Будущая звезда бокса возвращается. Хайме Мунгия – Димитриус Баллард. Онлайн трансляция
20 февраля 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
20 февраля 14:10