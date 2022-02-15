Сегодня Мбаппе встретится со своим будущим. А каким было его прошлое в криминальном районе?

Нападающий ПСЖ может перейти в «Реал»

Килиан Мбаппе / Фото - by David Ramos/Getty Images

Лига чемпионов возвращается. И лучше матча для возвращения не придумать. ПСЖ – «Реал». Звездное противостояние.

Одним из тех, к кому будет приковано больше всего внимания, является Килиан Мбаппе. Лучший молодой футболист современности в составе парижан встретится с командой, состав которой, вероятнее всего, пополнит летом. Для него это, определенно, будет непростой матч.

Встреча с будущим.

Но каким было прошлое Мбаппе? Все знают о том, как он зажег в «Монако». Но ведь в княжестве игрок оказался только в 14 лет. А до этого рос в достаточно проблемном районе Бонди в пригороде Парижа.

Мурал, посвященный Мбаппе, в его родном районе / Фото - Еsquire

Лучший способ держаться в стороне от проблем улицы? Спорт. А в случае Килиана – футбол.

Он жил буквально в 200 метрах от футбольного поля. Тогда это была площадка с вытоптанной травой, мелкими камнями, сейчас же – с синтетическим покрытием. Здесь Мбаппе и начал играть за свою первую команду «Спортивную Ассоциацию Бонди». Логично предположить, что во Франции нет ни одного поля, где он провел бы столько времени, сколько здесь – напротив своего дома.

На самом деле, контакт с местным кубом был невероятно тесным. Его отец играл по любителям и работал тренером в «Бонди», а мама в конце 90-х выступала за гандбольную команду клуба.

Отец привел сына на тренировки, когда мальчику было всего четыре года. Никакого страха того, что парень травмируется, никакого бреда современной сверхопеки.

Бонди – город возможностей Бонди – город возможностей

Мир Килиана был достаточно тесным. Как вы поняли, поле было как раз напротив дома, школа тоже находилась вблизи. Его друг детства вспоминает:

«Мбаппе не очень часто ходил в гости к своим друзьям. Его жизнь составляли школа, дом и сон. Он знал, что получит шанс в футболе. Если у тебя получается не сойти с пути в таком районе, как наш, еще и с таким талантом, как у него, то успех предначертан судьбой. Это нормально, когда он время от времени приезжает сюда. Он знает улицы, людей. Он сделал себя здесь, это его дом».

Другой парень, с которым Мбаппе играл вместе в «Бонди» с 5 до 14 лет, тоже вспоминает о серьезном отношении Килиана к делу:

«Нас тренировал его отец. Его жизнь крутилась вокруг трех вещей: дом, школа и футбол. Стадион был его любимым местом. Думаю, на этом поле он забил не одну тысячу мячей. Он ведь действительно жил напротив стадиона, у него окна выходили на поле. Он приходил сюда каждый день. Летом тренировался сам, только с отцом».

Килиан Мбаппе в гостях у мальчишек из Бонди Килиан Мбаппе в гостях у мальчишек из Бонди

Несмотря на то, что Мбаппе покинул Бонди в раннем возрасте, район продолжает следить за его карьерой. И на фоне новостей о переходе в «Реал» французу даже досталось: меньше месяца назад на стенах появились муралы с угрозой смерти игроку.

Впрочем, поговаривают, что причины были больше политические. Ведь так совпало, что эти надписи появились во время выборов мэра, а семья Мбаппе достаточно близка к одному из кандидатов.

И еще. Парень рос в не самом благополучном районе, но с шести до одиннадцати лет посещал консерваторию, играл на флейте. Его учителя вспоминают, что и голос у Килиана был хорошим. Так что, наверное, в караоке он должен быть частым гостей.

Впрочем, сейчас не время для отдыха. Сейчас наступает самая ответственная стадия сезона. Владельцы ПСЖ были готовы простить поражение в Суперкубке, вылет из Кубка Франции, неуверенную игру в чемпионате – на это все можно закрыть глаза. Но только если команда добьется успеха в Лиге чемпионов.

Сегодня Мбаппе встретится со своим будущим. Первый матч 1/8 финала против «Реала». Вероятность его летнего переезда в Мадрид крайне высока.

Но в этот день парень из Бонди должен не думать о том, как понравиться новым друзьям, а вспомнить тот район, в котором все начиналось. Тысячи часов на истоптанном поле… Он научился зажигать там, чтобы дать огня и на «Парк де Пренс». Вряд ли в голове будут мысли о пощаде.

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