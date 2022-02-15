Сегодня Мбаппе встретится со своим будущим. А каким было его прошлое в криминальном районе?
Лига чемпионов возвращается. И лучше матча для возвращения не придумать. ПСЖ – «Реал». Звездное противостояние.
Одним из тех, к кому будет приковано больше всего внимания, является Килиан Мбаппе. Лучший молодой футболист современности в составе парижан встретится с командой, состав которой, вероятнее всего, пополнит летом. Для него это, определенно, будет непростой матч.
Встреча с будущим.
Но каким было прошлое Мбаппе? Все знают о том, как он зажег в «Монако». Но ведь в княжестве игрок оказался только в 14 лет. А до этого рос в достаточно проблемном районе Бонди в пригороде Парижа.
Лучший способ держаться в стороне от проблем улицы? Спорт. А в случае Килиана – футбол.
Он жил буквально в 200 метрах от футбольного поля. Тогда это была площадка с вытоптанной травой, мелкими камнями, сейчас же – с синтетическим покрытием. Здесь Мбаппе и начал играть за свою первую команду «Спортивную Ассоциацию Бонди». Логично предположить, что во Франции нет ни одного поля, где он провел бы столько времени, сколько здесь – напротив своего дома.
На самом деле, контакт с местным кубом был невероятно тесным. Его отец играл по любителям и работал тренером в «Бонди», а мама в конце 90-х выступала за гандбольную команду клуба.
Отец привел сына на тренировки, когда мальчику было всего четыре года. Никакого страха того, что парень травмируется, никакого бреда современной сверхопеки.
Мир Килиана был достаточно тесным. Как вы поняли, поле было как раз напротив дома, школа тоже находилась вблизи. Его друг детства вспоминает:
«Мбаппе не очень часто ходил в гости к своим друзьям. Его жизнь составляли школа, дом и сон. Он знал, что получит шанс в футболе. Если у тебя получается не сойти с пути в таком районе, как наш, еще и с таким талантом, как у него, то успех предначертан судьбой.
Это нормально, когда он время от времени приезжает сюда. Он знает улицы, людей. Он сделал себя здесь, это его дом».
Другой парень, с которым Мбаппе играл вместе в «Бонди» с 5 до 14 лет, тоже вспоминает о серьезном отношении Килиана к делу:
«Нас тренировал его отец. Его жизнь крутилась вокруг трех вещей: дом, школа и футбол. Стадион был его любимым местом. Думаю, на этом поле он забил не одну тысячу мячей.
Он ведь действительно жил напротив стадиона, у него окна выходили на поле. Он приходил сюда каждый день. Летом тренировался сам, только с отцом».
Несмотря на то, что Мбаппе покинул Бонди в раннем возрасте, район продолжает следить за его карьерой. И на фоне новостей о переходе в «Реал» французу даже досталось: меньше месяца назад на стенах появились муралы с угрозой смерти игроку.
Впрочем, поговаривают, что причины были больше политические. Ведь так совпало, что эти надписи появились во время выборов мэра, а семья Мбаппе достаточно близка к одному из кандидатов.
И еще. Парень рос в не самом благополучном районе, но с шести до одиннадцати лет посещал консерваторию, играл на флейте. Его учителя вспоминают, что и голос у Килиана был хорошим. Так что, наверное, в караоке он должен быть частым гостей.
Впрочем, сейчас не время для отдыха. Сейчас наступает самая ответственная стадия сезона. Владельцы ПСЖ были готовы простить поражение в Суперкубке, вылет из Кубка Франции, неуверенную игру в чемпионате – на это все можно закрыть глаза. Но только если команда добьется успеха в Лиге чемпионов.
Сегодня Мбаппе встретится со своим будущим. Первый матч 1/8 финала против «Реала». Вероятность его летнего переезда в Мадрид крайне высока.
Но в этот день парень из Бонди должен не думать о том, как понравиться новым друзьям, а вспомнить тот район, в котором все начиналось. Тысячи часов на истоптанном поле… Он научился зажигать там, чтобы дать огня и на «Парк де Пренс». Вряд ли в голове будут мысли о пощаде.
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