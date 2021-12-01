Сегодня Месси представит «Золотой мяч» перед болельщиками ПСЖ

Парижане сыграют против «Ниццы»

Фото: AFP

ПСЖ 1 декабря сыграет против «Ниццы» в матче 16 тура Лиги 1.

Ожидается, что перед матчем форвард парижан Лионель Месси представит свой седьмой «Золотой мяч» перед болельщиками, сообщает L'Equipe. Он выиграл награду на этой неделе.

Отметим, что Месси – первый игрок в истории ПСЖ, получивший эту награду. В голосовании он опередил Роберта Левандовски.

В ПСЖ аргентинец пришел этим летом. Правда, на его счету лишь один мяч в Лиге 1 за 15 матчей.