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Сегодня Месси прилетит в Париж для прохождения медосмотра

Аргентинец все ближе к контракту с ПСЖ
Футбол Лига 1 (Франция)
14:49
Сегодня Месси прилетит в Париж для прохождения медосмотра
Лионель Месси / Фото: Goal

Аргентинский форвард Лионель Месси все ближе к переходу в ПСЖ, сообщает L’Équipe.

По информации источника, сегодня вечером (в воскресенье) Месси должен прилететь в Париж для прохождения медицинского осмотра.

Ожидается, что медосмотр пройдет в воскресенье вечером либо в понедельник утром. После этого ПСЖ официально объявит о трансфере аргентинца. Ранее сам Месси подтвердил, что ведет переговоры с ПСЖ.

Напомним, Месси расплакался в начале прощальной пресс-конференции в «Барселоне».

Петр Приходько
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Теги

Лионель Месси ПСЖ

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