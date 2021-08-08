Сегодня Месси прилетит в Париж для прохождения медосмотра

«Пьяный мастер»
12 августа 18:40
Аргентинский форвард Лионель Месси все ближе к переходу в ПСЖ, сообщает L’Équipe.
По информации источника, сегодня вечером (в воскресенье) Месси должен прилететь в Париж для прохождения медицинского осмотра.
Ожидается, что медосмотр пройдет в воскресенье вечером либо в понедельник утром. После этого ПСЖ официально объявит о трансфере аргентинца. Ранее сам Месси подтвердил, что ведет переговоры с ПСЖ.
Напомним, Месси расплакался в начале прощальной пресс-конференции в «Барселоне».
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