Главный тренер сборной Дании назвал задачи своей команды на Евро-2020
Сегодня обидчик сборной Украины сразится с Уэльсом, а Россия сыграет с фаворитом группы
Пукки попытается забить Дании
Фото - RBFA
На Евро-2020 сегодня, 12 июня, состоятся три поединка группового этапа. Для каждой из команд это будет дебютный матч на турнире.
В матче-открытии Евро-2020 Италия разгромила Турцию (3:0). Во второй встрече группы A Уэльс в Баку встретится со Швейцарией.
Игру чемпионата Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Уэльс – Швейцария онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 16:00.
В группе B пройдет два матча. Дания примет Финляндию, Россия – Бельгию.
Видеотрансляция матча Дания – Финляндия. Начало – в 19:00.
Онлайн-трансляция встречи Дания – Финляндия.
Видеотрансляция матча Бельгия – Россия. Начало – в 22:00.
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