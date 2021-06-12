Сегодня обидчик сборной Украины сразится с Уэльсом, а Россия сыграет с фаворитом группы

Пукки попытается забить Дании

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На Евро-2020 сегодня, 12 июня, состоятся три поединка группового этапа. Для каждой из команд это будет дебютный матч на турнире.

В матче-открытии Евро-2020 Италия разгромила Турцию (3:0). Во второй встрече группы A Уэльс в Баку встретится со Швейцарией.

Игру чемпионата Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Уэльс – Швейцария онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 16:00.

В группе B пройдет два матча. Дания примет Финляндию, Россия – Бельгию.

Видеотрансляция матча Дания – Финляндия. Начало – в 19:00.

Онлайн-трансляция встречи Дания – Финляндия.

Видеотрансляция матча Бельгия – Россия. Начало – в 22:00.

Онлайн-трансляция встречи Бельгия – Россия.