Сегодня решится судьба команд из групп В и С на Евро-2020
В заключительном туре группового этапа Евро-2020 команды из групп В и С будут решать судьбу путевок в плей-офф турнира.
В группе С, пока Украина будет бодаться с Австрией за выход в плей-офф, Нидерланды устроят себе «контрольный матч» перед поединком 1/8 турнира против сборной Уэльса. Голландцы фактически обеспечили себе выход из группы с первого места и, скорее всего, выйдут играть против Северной Македонии в эконом-режиме.
Видео трансляция матча Северная Македония – Нидерланды. Начало 19:00
Текстовая трансляция матча Северная Македония – Нидерланды.
В группе В Бельгия встретится с Финляндией, а Россия – с Данией.
Победа финнов отправит их прямиком в плей-офф, а первое место вряд ли светит кому-либо кроме бельгийцев.
Датчане сразятся с россиянами за выход в 1/8 турнира. Россию может устроить даже ничья, а Дании, у которой пока ни одного набранного очка, обязательно нужно побеждать с хорошим перевесом в счете, что бы иметь шансы на выход из группы.
Свои матчи команды из группы В сыграют в 22:00.
Видео трансляция матча Россия – Дания.
Текстовая трансляция матча Россия – Дания.
Видео трансляция матча Финляндия – Бельгия.
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