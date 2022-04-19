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Сегодня решится, сыграет ли Малиновский с Шотландией

У лидера сборной Украины есть повреждение
Футбол Сборная Украины
15:44
Сегодня решится, сыграет ли Малиновский с Шотландией
Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский 19 апреля пройдет полное медобследование, которое покажет, сможет ли он сыграть за «бергамасков» до конца сезона, сообщает CalcioAtalanta.

Малиновский получил травму колена в последнем матче «Аталанты» против «Вероны» (1:2). Уровень тяжести повреждения пока неизвестен.

Возможное длительное обновление Руслана не позволит сборной Украине использовать Малиновского в стыковом матче отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. Игра запланирована на 1 июня.

Напомним, сборная Украины начнет свою подготовку к Шотландии в начале мая.

Петр Приходько
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Руслан Малиновский Аталанта

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