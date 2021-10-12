Сегодня сборная Украины проведет ключевой матч отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной

Битва с прямым конкурентом за второе место

фото - УАФ

Сегодня, 12 октября сборная Украины на «Арене Львов» примет Боснию и Герцеговину в рамках квалификации ЧМ-2022.

Это будет первый матч команд между собой в группе и в истории вообще. В заключительном туре, который пройдет 16 ноября, сборные сыграют друг с другом вновь.

Украина подходит к этой игре с цифрой 8 в графе набранных очков. У боснийцев же – 6 пунктов и один матч в запасе.

Эта встреча является ключевой для подопечных Александра Петракова, так как балканцы являются прямыми конкурентами в битве за второе место в группе. Для спокойного выхода в плей-офф квалификации украинцам нужно выиграть в одном матче и не проиграть в другом (если Финляндия не сотворит чудо и не выиграет три своих оставшихся матча).

Конечно, есть еще мизерные шансы на первое место и выход напрямую на мундиаль, но для этого нужно, чтобы Украина выиграла оба своих матча, а лидеры группы – сборная Франции дважды потеряли очки.

Онлайн трансляция Украина – Босния и Герцеговина. Начало – в 21:45.

Напомним, тренер боснийцев заявил о готовности сломать счастливую для Украины тенденцию.