Сегодня сборная Украины проведет первый товарищеский матч перед Евро-2020

Соперником «сине-желтых» выступит команда Бахрейна

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Сборная Украины, сегодня, 23 мая, проведет первый товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020. В качестве соперника «сине-желтых» выступит команда Бахрейна.

Пока что в лагерь украинской дружины не прибыло большинство легионеров. Также из-за травмы пришлось его покинуть Виталию Буяльскому. В связи с болезнью команде не поможет Виктор Корниенко. Остальные исполнители в сборе.

Главный тренер сборной Бахрейна Элиу Соуза привез с собой в Харьков 23 футболиста. Ни один из них не выступает в европейском клубе.

Голкиперы: Ибрагим Лутфалла («Аль-Халидия»), Сайед Шуббар Алави («Аль-Риффа»), Мохаммед Ахмед Мархун («Малкия»)

Защитники: Сайед Махди Бакер, Хамад Шамсани, Али Мадан, Сайед Редха Исса (все – «Аль-Риффа»), Сайед Касем Алави («Аль-Халидия»), Ахмед Абдулла («Аль-Наджма»), Ахмед Набиль («Манама»), Абдулла Аль-Хаза («Ист-Риффа»)

Полузащитники: Али Харам, Джассим Аль-Шейх, Мохаммед Джассим Мархун, Камиль Аль-Асвад, Хаза Али (все – «Аль-Риффа»), Джассим Халиф («Аль-Будайя»), Махди Аль-Хумайдан («Аль-Ахли»), Сайед Дхия Сайед («Аль-Наср», Кувейт)

Форварды: Сайед Хашим Исса («Аль-Риффа»), Мохамед Аль-Румаихи (Ист-Риффа), Махди Абд Аль-Джаббар («Манама»), Аббас Аль-Асфур («Аль-Шабаб»)