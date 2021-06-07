Сегодня сборная Украины проведет последний матч перед Евро-2020

Команда Шевченко сыграет товарищескую игру с Кипром

Фото: Getty Images

Сегодня, 7-го июня, сборная Украины проведет последний товарищеский матч в рамках подготовки к финальной части Евро-2020.

Соперником команды Андрея Шевченко станет Кипр, встреча начнется в 19:00 и пройдет в Харькове, на ОСК «Металлист».

Шевченко уже заявил, что в матче с Кипром он поставит экспериментальный состав, дабы понять, на каком уровне готовности находится будущий резерв национальной команды.

Отметим, что после матча с Кипром сборная Украины отправится в Румынию на первый матч Евро-2020 против Нидерландов (13-го июня).

Сможет ли команда Шевченко добыть вторую победу в 2021-м году? Узнаем уже сегодня.

Видео трансляция товарищеского матча Украина – Кипр.