Товарищеский матч. Украина – Кипр. Видео трансляция
Сегодня сборная Украины проведет последний матч перед Евро-2020
Команда Шевченко сыграет товарищескую игру с Кипром
08:40
Фото: Getty Images
Сегодня, 7-го июня, сборная Украины проведет последний товарищеский матч в рамках подготовки к финальной части Евро-2020.
Соперником команды Андрея Шевченко станет Кипр, встреча начнется в 19:00 и пройдет в Харькове, на ОСК «Металлист».
Шевченко уже заявил, что в матче с Кипром он поставит экспериментальный состав, дабы понять, на каком уровне готовности находится будущий резерв национальной команды.
Отметим, что после матча с Кипром сборная Украины отправится в Румынию на первый матч Евро-2020 против Нидерландов (13-го июня).
Сможет ли команда Шевченко добыть вторую победу в 2021-м году? Узнаем уже сегодня.
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