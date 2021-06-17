Сегодня сборная Украины проведет второй матч на Евро – против неуступчивой Северной Македонии

Команде Шевченко придется попотеть ради победы

Тренировка сборной Украины в Бухаресте / Фото: Getty Images

Сегодня, 17 июня, сборная Украины проведет свой второй матч на чемпионате Европы – против сборной Северной Македонии.

Северная Македония, как и мы, не имеет набранных очков после 1-го тура – команда уступила Австрии – 1:3. Тем не менее, интрига во встрече держалась до последних минут, ведь австрийцы забили второй мяч лишь на 78-й минуте.

Сборная Украины в 1-м туре уступила Нидерландам – 2:3, чуть не совершив камбэк. Команда Андрея Шевченко отыгралась со счета 0:2 за 4 минуты, но затем поплыла и пропустила третий.

Этот матч будет финалом – так сказал главный тренер Северной Македонии Игор Ангеловски. И правда, ведь отступать Украине уже некуда – нужно набирать очки, чтобы претендовать на выход из группы. А 3 очка эти шансы значительно улучшит.

К счастью, перед матчем с Северной Македонией в строю Виктор Цыганков, но Александр Зубков точно сыграть не сможет.

Матч Украина – Северная Македония пройдет в Бухаресте, начало – в 16:00. XSPORT.ua также будет освещать для вас эту важнейшую встречу.

Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.

Онлайн трансляция матча Украина – Северная Македония.