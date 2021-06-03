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Сегодня сборная Украины сыграет против Северной Ирландии

Начало матча – в 21:00
Футбол Сборная Украины
07:31
Сегодня сборная Украины сыграет против Северной Ирландии
Фото: УАФ

3 июня сборная Украины сыграет против Северной Ирландии в контрольном матче.

Встреча пройдет в Днепре на «Днепр Арене». Этот матч станет вторым для Украины перед стартом Евро-2020.

В первой контрольной игре Украина сыграла вничью с Бахрейном (1:1). Против Северной Ирландии ранее «сине-желтые» играли на Евро-2016, уступив (0:2).

Начало матча – в 21:00.

Смотреть онлайн матч Украина – Северная Ирландия можно будет на нашем сайте. Также смотрите текстовую трансляцию встречи Украина – Северная Ирландия.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) сборная Северной Ирландии (футбол)

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