Сегодня сборная Украины сыграет против Северной Ирландии

ЧМ-2021. Четвертьфинал. США – Словакия. Видео трансляция
16:15
3 июня сборная Украины сыграет против Северной Ирландии в контрольном матче.
Встреча пройдет в Днепре на «Днепр Арене». Этот матч станет вторым для Украины перед стартом Евро-2020.
В первой контрольной игре Украина сыграла вничью с Бахрейном (1:1). Против Северной Ирландии ранее «сине-желтые» играли на Евро-2016, уступив (0:2).
Начало матча – в 21:00.
Смотреть онлайн матч Украина – Северная Ирландия можно будет на нашем сайте. Также смотрите текстовую трансляцию встречи Украина – Северная Ирландия.
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