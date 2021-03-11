Тотовицкий: «Хочется побеждать, как «Шахтер», так и остальные команды»
Сегодня «Шахтер» и «Динамо» сыграют свои первые матчи 1/8 финала Лиги Европы
Матчи состоятся в 19:55 и 22:00
Фото: shakhtar.com
11 марта «Шахтер» и «Динамо» проведут свои первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.
«Динамо» свою встречу против «Вильярреала» проведет в 19:55. Игра состоится в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский».
Смотреть онлайн матч «Динамо» – «Вильярреал» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Динамо» – «Вильярреал».
«Шахтер» позже сыграет в Риме против «Ромы». Начало встречи – в 22:00.
Смотреть онлайн матч «Рома» – «Шахтер» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Рома» – «Шахтер».
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