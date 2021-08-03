Сегодня «Шахтер» начнет борьбу в квалификации Лиги чемпионов

В третьем раунде квалификации «горняки» сыграют против «Генка»

Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» сегодня, 3 августа, начнет борьбу в квалификации Лиги чемпионов. Команда проведет первый поединок третьего раунда против «Генка».

Вместе с «горняками» на матч отправился защитник Сергей Кривцов. Однако главный тренер Роберто Де Дзерби сообщил, что футболист не сможет выйти в стартовом составе.

В целом в Бельгию полетели 24 игрока «Шахтера». Среди них не оказалось полузащитника Евгения Коноплянки, который только недавно вернулся в общую группу. Форвард Жуниор Мораес проходит длительный период восстановления.

Поединок обслужит греческая бригада арбитров. Функции главного рефери выполнит Анастасиос Сидиропулос.

Игру Лиги чемпионов можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Генк» – «Шахтер» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 21:00.