Сегодня «Шахтер» проведет решающий матч с «Монако» за выход в групповой раунд ЛЧ

«Горнякам» нужно не проиграть, чтобы добиться желаемого

Фото: ФК Шахтер

Сегодня очень важный еврокубковый день для украинского футбола – донецкий «Шахтер» находится в шаге от группового раунда Лиги чемпионов, куда уже пробилось киевское «Динамо».

«Шахтер» примет «Монако» в Харькове в ответном матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ, в первом матче на выезде команда Роберто Де Дзерби с минимальным преимуществом одолела соперника.

У «Шахтера» есть определенные потери перед «Монако» – точно не сыграет основной голкипер Анатолий Трубин, кроме того участие автора гола в ворота французской команды в первом матче Педриньо также под вопросом.

Для заветной цели «Шахтеру» нужно лишь не проиграть в Харькове. Эта встреча пройдет на стадионе ОСК «Металлист», начало – в 22:00.

XSPORT.ua также будет следить за решающим матчем лета для «Шахтера» – мы проведем для вас текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Монако».