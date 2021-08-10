Костышин: «Игра против «Шахтера» будет такой же агрессивной»
Сегодня «Шахтер» сыграет ответный матч с «Генком» в квалификации Лиги чемпионов
Начало игры – в 20:30
08:10
Фото: Genk
«Шахтер» 10 августа проведет ответный матч с «Генком» в квалификации Лиги чемпионов.
Первая игра завершилась победой «горняков» в Бельгии (2:1). Ответная состоится в Киеве. Начало – в 20:30.
Обе команды подходят почти без потерь к ответной встрече. И «Шахтер» и «Генк» верят в проход в решающий раунд квалификации. Лишь Манор Соломон пропустит матч.
Онлайн трансляция «Шахтер» – «Генк».
Видео трансляция «Шахтер» – «Генк».