Сегодня «Шахтер» сыграет с 13-кратными победителями Лиги чемпионов – мадридским «Реалом»

В минувшем сезоне «горняки» дважды справились с испанским грандом

фото - ФК Шахтер

Сегодня, 19 октября донецкий «Шахтер» на киевском НСК «Олимпийский» примет мадридский «Реал» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Жребий свел между собой эти команды уже второй сезон подряд. В минувшем розыгрыше ЛЧ «горняки» также сошлись со «сливочными» в группе и дважды одолели испанский гранд (2:0 и 3:2). Правда, это не помешало мадридцам занять первое место, а дончанам – третье.

После первых двух туров группового раунда у «Шахтера» 2 очка в таблице, а у «бланкос» – 4. С 6 пунктами возглавляет группу «Шериф» Юрия Вернидуба.

Игра начнется в 22:00. Онлайн трансляция «Шахтер» – «Реал».

Перед матчем Де Дзерби назвал сразу 4-х игроков, которые смогут заменить Траоре в матче со «сливочными».