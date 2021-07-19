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Сегодня «Шахтер», «Ворскла» и «Колос» узнают соперников по квалификации еврокубков

UEFA проведет жеребьевку предварительных раундов
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:05
Сегодня «Шахтер», «Ворскла» и «Колос» узнают соперников по квалификации еврокубков
Фото: UEFA

19 июля состоятся жеребьевки еврокубков.

В 13:00 по Киеву состоится жеребьевка Лиги чемпионов 3-го квалификационного раунда.

На этом этапе свой путь в ЛЧ начнет донецкий «Шахтер». «Горняки» будут сеянными вместе с «Бенфикой», «Монако» и победителем пары «Селтик» – «Мидтьюлланд».

Соперниками «Шахтера» могут стать «Генк», победитель пары ПСВ – «Галатасарай» или пары «Спарта» Прага – «Рапид» Вена.

В 15:00 начнется жеребьевка Лиги конференций. Украину в этом турнире представят «Ворскла» (если пройдет «КуПС») и «Колос».

Обе команды будут несеянными в квалификации.

Сайт XSPORT.ua проведет онлайн трансляцию жеребьевок.

Андрей Усмонов
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Теги

Шахтер Донецк Ворскла Колос

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