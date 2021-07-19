«Колос» близок к подписанию бразильского полузащитника
Сегодня «Шахтер», «Ворскла» и «Колос» узнают соперников по квалификации еврокубков
UEFA проведет жеребьевку предварительных раундов
09:05
Фото: UEFA
19 июля состоятся жеребьевки еврокубков.
В 13:00 по Киеву состоится жеребьевка Лиги чемпионов 3-го квалификационного раунда.
На этом этапе свой путь в ЛЧ начнет донецкий «Шахтер». «Горняки» будут сеянными вместе с «Бенфикой», «Монако» и победителем пары «Селтик» – «Мидтьюлланд».
Соперниками «Шахтера» могут стать «Генк», победитель пары ПСВ – «Галатасарай» или пары «Спарта» Прага – «Рапид» Вена.
В 15:00 начнется жеребьевка Лиги конференций. Украину в этом турнире представят «Ворскла» (если пройдет «КуПС») и «Колос».
Обе команды будут несеянными в квалификации.
Сайт XSPORT.ua проведет онлайн трансляцию жеребьевок.
Комментарии 0