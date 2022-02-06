Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 1
Сегодня 12
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (7 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Бернли - Уотфорд 0:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Монако - Лион 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Рома - Дженоа 0:0 Окончен
19:00 Интер - Милан 1:2 Окончен
21:45 Фиорентина - Лацио 0:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Мальорка - Кадис 2:1 Окончен
Футбол (1 событие из 3) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 2-й тайм
Футбол (12 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Реймс - Бордо 5:0 Окончен
16:00 Ницца - Клермон 0:1 Окончен
21:45 Лилль - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Боруссия Дортмунд - Байер 2:5 Окончен
18:30 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Аталанта - Кальяри 1:2 Окончен
16:00 Сампдория - Сассуоло 4:0 Окончен
16:00 Венеция - Наполи 0:2 Окончен
21:45 Ювентус - Верона -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Окончен
17:15 Барселона - Атлетико 4:2 Окончен
22:00 Реал - Гранада -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Салернитана - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Эспаньол -:- Запланирован

Сегодня состоится финал Кубка Африки

Сенегал и Египет определят победителя
Футбол В мире
15:03
Сегодня состоится финал Кубка Африки
Фото: Copa Africa

6 февраля состоится финал Кубка Африки-2022.

В решающем матче Сенегал будет играть против Египта. Команды впервые сыграют между собой в финале турнира.

Сенегал еще не побеждал на Кубке Африки в своей истории, хотя дважды играл в финале. Один из них – на прошлом Кубке Африки, где команда проиграла Алжиру.

В свою очередь Египет является самой титулованной командой континента, на счету которого 7 побед в турнире. Правда в последний раз Кубок Африки был выигран «фараонами» 12 лет назад.

Начало матча – в 21:00.

Третье место на Кубке Африки занял Камерун.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кубок африканских наций сборная Египта (футбол) сборная Сенегала (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Безумие. Сборная Буркина-Фасо растеряла преимущество в три мяча после 72-й минуты и лишилась медалей КАН
Безумие. Сборная Буркина-Фасо растеряла преимущество в три мяча после 72-й минуты и лишилась медалей КАН
Футбол В мире
05 февраля 23:18
Египет чаще всех на Кубке Африки выигрывал в серии пенальти
Египет чаще всех на Кубке Африки выигрывал в серии пенальти
Футбол В мире
04 февраля 09:58
Египет одолел Камерун в серии пенальти и вышел в финал Кубка Африки
Египет одолел Камерун в серии пенальти и вышел в финал Кубка Африки
Футбол В мире
04 февраля 00:09
Два гола игроков ПСЖ вывели Сенегал в финал Кубка Африки
Два гола игроков ПСЖ вывели Сенегал в финал Кубка Африки
Футбол В мире
02 февраля 22:57
Стали известны все полуфиналисты Кубка Африки-2022
Стали известны все полуфиналисты Кубка Африки-2022
Футбол В мире
31 января 08:51
Сенегал стал последним полуфиналистом Кубка Африки
Сенегал стал последним полуфиналистом Кубка Африки
Футбол В мире
30 января 22:52

Новости: Футбол

Ройс: «Посоветовал бы Холанду остаться в «Боруссии»
Ройс: «Посоветовал бы Холанду остаться в «Боруссии»
Бундеслига (Германия)
19:50
Кейн: «Словами не описать, как хорош Конте»
Кейн: «Словами не описать, как хорош Конте»
Премьер-Лига (Англия)
19:27
«Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико»
«Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико»
Примерa (Испания)
19:15
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Атлетико». Как это было
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Атлетико». Как это было
Примерa (Испания)
18:57
«Байер» неожиданно разгромил «Боруссию», забив пять мячей
«Байер» неожиданно разгромил «Боруссию», забив пять мячей
Бундеслига (Германия)
18:36
Игнатенко получил красную карточку спустя 9 минут после дебюта за «Бордо»
Игнатенко получил красную карточку спустя 9 минут после дебюта за «Бордо»
Лига 1 (Франция)
18:23
Супряга появился на замену «Сампдории», но покинул поле спустя 20 минут игры
Супряга появился на замену «Сампдории», но покинул поле спустя 20 минут игры
Серия А (Италия)
18:10
«Колос» объявил о переходе Мякушко
«Колос» объявил о переходе Мякушко
Украинская Премьер-лига
17:50
«Сосьедад» забил «Валенсии», но команды завершили матч без голов
«Сосьедад» забил «Валенсии», но команды завершили матч без голов
Примерa (Испания)
17:10
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
30 января 09:38
5
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
Бокс Профессиональный бокс
30 января 22:22
5
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Превью
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Бокс Профессиональный бокс
30 января 20:02
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
17
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Olympics Пекин-2022
31 января 15:58
10
Все новости