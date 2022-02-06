Египет чаще всех на Кубке Африки выигрывал в серии пенальти
Сегодня состоится финал Кубка Африки
Сенегал и Египет определят победителя
Фото: Copa Africa
6 февраля состоится финал Кубка Африки-2022.
В решающем матче Сенегал будет играть против Египта. Команды впервые сыграют между собой в финале турнира.
Сенегал еще не побеждал на Кубке Африки в своей истории, хотя дважды играл в финале. Один из них – на прошлом Кубке Африки, где команда проиграла Алжиру.
В свою очередь Египет является самой титулованной командой континента, на счету которого 7 побед в турнире. Правда в последний раз Кубок Африки был выигран «фараонами» 12 лет назад.
Начало матча – в 21:00.
Третье место на Кубке Африки занял Камерун.
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