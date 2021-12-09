Сегодня состоится последний матч украинских команд в текущем сезоне еврокубков

У «Зари» есть последний шанс заработать очки в копилку ассоциации

Фото - ФК Заря

Луганская «Заря» проведет последний матч украинских команд в текущем сезоне еврокубках против «Буде-Глимта». Он состоится сегодня, 9 декабря, в рамках заключительного тура группового этапа Лиги конференций.

Накануне встречи главный тренер отечественной команды Виктор Скрипник сообщил, что к тренировкам в общей группе вернулся фланговый игрок Дмитрий Хомченовский. Пока от травм восстанавливаются хавбек Максим Лунев и голкипер Никита Шевченко.

У «Буде-Глимта» также почти все в строю. По-прежнему норвежцам не поможет нападающий Сондре Серли.

Матч пройдет в Запорожье. В первом поединке на выезде «Заря» уступила сопернику со счетом 1:3.

За игрой Лиги конференций можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Заря» – «Буде-Глимт». Начало – 19:45.