Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча»

Начало – в 21:30

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Фото: AFP

29 ноября в Париже будет вручен «Золотой мяч» по итогам 2021-го года.

Церемония вручения пройдет в парижском театре «Шатле». Всего будет вручено четыре награды. Кроме «Золотого мяча» также вручат женский «Золотой мяч», «трофей Льва Яшина» и приз лучшему молодому игроку года.

Главными фаворитами на ЗМ-2021 являются Лионель Месси и Роберт Левандовски.

Напомним, что в прошлом году «Золотой мяч» не вручался. Ходили слухи, что France Football может вручить два «Золотых мяча», один из которых – за прошлый год.

Начало церемонии – 21:30.