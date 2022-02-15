Сегодня состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

15 февраля пройдут две встречи

Фото: AFP

15 февраля возобновится Лига чемпионов UEFA.

В этот день будут сыграны два матча.

«Спортинг» дома сыграет против «Манчестер Сити». В своей истории команды играли лишь дважды между собой. Случилось это в сезоне 2011/12 в 1/8 финала Лиги Европы. Португальцы выбили своего соперника.

Игра состоится в 22:00.

Онлайн трансляция «Спортинг» – «Манчестер Сити».

Также ПСЖ будет играть против «Реала». В еврокубках команды играли между собой 8 раз. В плей-офф это случилось в сезоне 2017/18, где «Реал» был сильнее и прошел в следующий раунд.

Начало матча – в 22:00.

Онлайн трансляция ПСЖ – «Реал».