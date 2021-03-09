Сегодня состоятся первые ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: Marca

9 марта состоятся первые ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче «Ювентус» в Турине примет «Порту». Первая игра завершилась неожиданной победой португальцев (2:1). Ответная встреча начнется в 22:00.

Смотреть онлайн матч «Ювентус» – «Порту» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Ювентус» – «Порту».

В другом матче «Боруссия» Дортмунд сыграет дома против «Севильи». В Испании победу праздновали немцы, но «Севилья» показала, что будет бороться до последнего. Начало матча – также в 22:00.

Смотреть онлайн матч «Боруссия» Д – «Севилья» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Боруссия» Д – «Севилья».