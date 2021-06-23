Сегодня состоятся заключительные матчи группового этапа Евро-2020
23 июня состоятся последние матчи группового этапа Евро-2020.
Игры пройдут сразу в двух группах – E и F.
В группе E отношения будут выяснять Словакия с Испанией и Швеция с Польшей. Лишь шведы гарантировали себе выход в плей-офф. Игры начнутся в 19:00.
Испания идет третьей в своей группе, имея два очка. У Словакии второе место и на одно очко больше.
Онлайн трансляция Словакия – Испания.
Видео трансляция Словакия – Испания.
В параллельном матче Швеция, которая уже вышла в плей-офф сыграет против Польши. Поляки пока последние, имея 1 очко после двух туров. Шведы же имеют четыре очка.
Онлайн трансляция Швеция – Польша.
Видео трансляция Швеция – Польша.
В группе F лишь Франция гарантировала себе выход в плей-офф. Свой матч команда сыграет против Португалии. У Франции четыре очка после двух туров, тогда как Португалия имеет три балла. Начало матча – в 22:00.
Онлайн трансляция Португалия – Франция.
Видео трансляция Португалия – Франция.
Три очка также имеет сборная Германии. В своем матче в Мюнхене она сыграет с Венгрией, у которой одно очко, но есть шансы выйти в плей-офф. Встреча также начнется в 22:00.
Онлайн трансляция Германия – Венгрия.
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