Зарплата Петракова в сборной Украины не изменилась даже после того, как убрали приставу «и.о.» – источник
Сегодня станет известен соперник сборной Украины в стыковых матчах отбора на чемпионат мира-2022
В числе возможных оппонентов команды Петракова – Италия и Португалия
26 ноября 11:15
Александр Петраков / Фото - eurosport26 ноября в Цюрихе (Швейцария) состоится жеребьевка стыковых матчей квалификации на чемпионат мира-2022.
Сборная Украины попала в число несеяных команд вместе с Турцией, Польшей, Северной Македонией, Австрией и Чехией.
В числе сеяных оказались Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс и Россия, с которой подопечные Александра Петракова точно не сыграют.
В плей-офф будет два матча – полуфинал (24 марта 2022 года) и финал (29 марта 2022 года). Будут определены три пути полуфиналов, затем победители этих матчей встретятся между собой в финале.
Начало процедуры жеребьевки – в 18.00 по киевскому времени.
Украина проведет полуфинальный матч на выезде, однако хозяина финального определит жеребьевка.
Ранее стало известно, что у Петракова будет возможность продления контракта до Евро-2024.
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