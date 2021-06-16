Сегодня стартует второй тур группового этапа Евро-2020

Все команды провели по одному матчу

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Второй круг группового этапа Евро-2020 стартует уже сегодня, 16 июня. Все участники турнира успели провести по одному поединку.

Финны, неожиданно обыгравшие Данию (1:0), попытаются удивить и Россию. Данный матч группы B начнет игровой день в 16:00 по Киеву.

Игру чемпионата Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Финляндия – Россия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.

Лидер группы A Италия в 22:00 проэкзаменует Швейцарию. Турция попытается реабилитироваться за разгром в первом туре в поединке с Уэльсом (стартует в 19:00).

Видеотрансляция матча Турция – Уэльс | Онлайн-трансляция встречи

Видеотрансляция матча Италия – Швейцария | Онлайн-трансляция встречи