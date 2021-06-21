Сегодня Украина сыграет третий матч на Евро-2020

В соперниках – сборная Австрии

Фото: УАФ

21 июня Украина сыграет свой третий матч на Евро-2020.

Соперником в группе С для «сине-желтых» будет сборная Австрии. Игра пройдет в Бухаресте. Начало – в 19:00.

Украина имеет равное количество очков и одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей с Австрией, но идет второй, поскольку забила на один гол больше. Команде Андрея Шевченко нужно, как минимум, не проиграть, чтобы гарантировать второе место в группе. Нидерланды в любом случае выйдут с первого места в группе.

Второе место в группе С выводит команду на сборную Италии в плей-офф. Команда, занявшее третье место может вообще не выйти из группы.

Онлайн трансляция Украина – Австрия.

Видео трансляция Украина – Австрия.