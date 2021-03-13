Секретное оружие «Шахтера» в ЛЕ: ведущая клубного канала «горняков» свела с ума болельщиков по всему миру

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За два дня на Instagram Ольги Каленчук подписалось более 50 тысяч людей
Ольга Каленчук
Фотографии сексапильной девушки тут же заполонили первые полосы газет и спортивных пабликов, где отметили сходство украинки с главным секс-символом итальянского футбола Дилеттой Леоттой. Сама Ольга призналась, что за два дня на ее аккаунт в Instagram подписалось более 50 тысяч людей, поэтому, если вы еще не в числе «фоловеров» горячей украинской телеведущей, то немедленно это исправляйте!
Ранее XSPORT.ua опубликовал фото дзюдоистки Белодед, которым она отправила своих подписчиков в нокаут.
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