Секретное оружие «Шахтера» в ЛЕ: ведущая клубного канала «горняков» свела с ума болельщиков по всему миру

Ольга Каленчук

Фотографии сексапильной девушки тут же заполонили первые полосы газет и спортивных пабликов, где отметили сходство украинки с главным секс-символом итальянского футбола Дилеттой Леоттой. Сама Ольга призналась, что за два дня на ее аккаунт в Instagram подписалось более 50 тысяч людей, поэтому, если вы еще не в числе «фоловеров» горячей украинской телеведущей, то немедленно это исправляйте!