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Тема дняНапряжение вышло за пределы Украины. Журналист SportsCenter на TSN написал о кризисной ситуации между клубами и ФХУ
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Секс-скандал в академии «Барселоны». Бывший тренер мастурбировал с подростками и трогал их

Обвиняемый не считает свои действия преступными
Футбол Примерa (Испания)
22:20
Секс-скандал в академии «Барселоны». Бывший тренер мастурбировал с подростками и трогал их
Альберт Бенайжес / фото - BBC

Бывшего тренера и координатора молодежных команд «Барселоны»  Альберта Бенайжеса обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает ARA.

Более 60 человек мужского и женского пола выступили свидетелями в этом деле.

Специалиста обвиняют в том, что он мастурбировал с подростками, утверждая, что это полезно для здоровья, смотрел вместе с ними порнофильмы и заставлял их участвовать в секс-играх с прикосновениями.

Также тренер трогал идущих в душевые девочек за ягодицы, а пульс им измерял – на груди.

Группа пострадавших уже обратилась в полицию по этому поводу.

Бенайжес работал в клубе с 1991-го по 2012 год, а также с 2021-го года до недавнего времени, пока его не уволили, когда стало известно об обвинениях.

Специалист не отрицал своих действий, и даже заявил, что не считает их преступными.

«Закрыл мне рот, чтобы я не кричала». Марадону обвинили в изнасиловании 17-летней девушки.

Павел Харченко
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