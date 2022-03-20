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Селезнев: «Даю слово, что не покину Украины во время войны как крыса. Это мой край, моя родина, моя ненька»

Форвард «Миная» остался в Ужгороде и занимается волонтерством
Футбол Украинская Премьер-лига
20 марта 12:38
Селезнев: «Даю слово, что не покину Украины во время войны как крыса. Это мой край, моя родина, моя ненька»
Евгений Селезнев / Фото: ФК Минай

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев рассказал, чем занимается во время российско-украинской войны.

- Ваша семья сейчас в безопасности?

— Сын и собака находятся со мной. Когда я прилетел со сборов в Турции, в этот же день ко мне приехал сын. Я думал, он посетит матч «Миная» и уедет, а оказалось, что я вовремя его забрал. Началась война.

— Что говорит руководство «Миная»?

— Сейчас вообще не до футбола, думаю об одном, — как помочь людям. Я хотел пойти в территориальною оборону, говорил сыну: «Руся, ты уезжай в Европу, а я поеду в Киев». Но он не отпустил, сказал: «Папа, пожалуйста, не оставляй меня одного». Сейчас я помогаю приезжим из Киева жильем.

— Получается, занимаетесь волонтерством?

— Я не люблю слово «волонтер». Для меня это немного другое. Волонтерство — это правильно, но я немножко по-другому к этому отношусь. Хочу сказать, что никогда в жизни не уеду из Украины во время войны! Это мой край, мой регион, моя родина, моя ненька.

- ФК «Минай» эвакуировал легионеров?

— Честно, не знаю. По-моему уехали, но точно сказать не могу. После начала войны я был в клубе один раз. Там все заняты помощью беженцам и воинам Украины. Каждый должен помогать своей стране по максимуму. Футбол сейчас отошел на другой план. Мы все думаем о том, чтобы в моей стране не было пидорасов, которые диктуют как нам жить.

Даю слово, что я не побегу как крыса и не покину Украину во время войны. Знаю, что многие мужчины украинцы платят деньги, чтобы покинуть страну. Это трусы и дешевые люди. Я не говорю, что боец, но в такой ситуации я никогда не смогу уехать. Я люблю свою страну и у меня есть свои принципы.

Ранее защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко заявил, что возьмет оружие в руки и вернется в Украину, если понадобится.

Источник: fanday.net Петр Приходько
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