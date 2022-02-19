Селезнев: «Если «Минай» не останется в УПЛ, завершу карьеру»

Фото: ФК Минай

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев рассказал, в каком случае готов завершить карьеру.

Я пообещал – «Минай» останется в УПЛ. Если «Минай» не останется, то я заканчиваю сразу карьеру. Мы вылезем. Сейчас мяч не лезет в ворота, но когда-то он же должен полезть.

Кто возил «Динамо» во втором тайме, как мы? И «Шахтер» так не играл».