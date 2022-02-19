«Минай» подписал контракты с двумя защитниками
Селезнев: «Если «Минай» не останется в УПЛ, завершу карьеру»
Форвард признался, что хочет продолжать играть
Фото: ФК Минай
Нападающий «Миная» Евгений Селезнев рассказал, в каком случае готов завершить карьеру.
«Только слабый завершает карьеру, если не получается – нужно работать. Я еще не наигрался в футбол, есть желание тренироваться, какие-то силы. Я люблю спорт.
Я пообещал – «Минай» останется в УПЛ. Если «Минай» не останется, то я заканчиваю сразу карьеру. Мы вылезем. Сейчас мяч не лезет в ворота, но когда-то он же должен полезть.
Кто возил «Динамо» во втором тайме, как мы? И «Шахтер» так не играл».
«Минай» идет последним в таблице УПЛ.
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