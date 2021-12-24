Селезнев: «Если я не футболист, то как забил 117 голов? С клюшкой бегал?»

Евгений Селезнев / Фото: Obozrevatel

Форвард «Миная» Евгений Селезнев высказался о перепалке с президентом «Ингульца» Александром Поворознюком.

Он молодец, вкладывает в команду деньги, это хорошо. Но футбол должны обсуждать футбольные люди. Я никогда не позволю себе говорить, что кто-то плохой или хороший. Я всегда поблагодарю или промолчу. Но если меня трогают, почему я должен молчать?».