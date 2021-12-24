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Селезнев: «Если я не футболист, то как забил 117 голов? С клюшкой бегал?»

Скандальный форвард «Миная» высказался о перепалке с Поворознюком
Футбол Украинская Премьер-лига
07:50
Селезнев: «Если я не футболист, то как забил 117 голов? С клюшкой бегал?»
Евгений Селезнев / Фото: Obozrevatel

Форвард «Миная» Евгений Селезнев высказался о перепалке с президентом «Ингульца» Александром Поворознюком.

«Перепалки не было. Он написал, что я не футболист. Если я не футболист, то кто тогда, слесарь? Я не понимаю, зачем ты меня затрагиваешь. Если я не футболист, как я забил 117 голов? С клюшкой бегал? Представьте, что не футболист забивает самой футбольной команде.

Он молодец, вкладывает в команду деньги, это хорошо. Но футбол должны обсуждать футбольные люди. Я никогда не позволю себе говорить, что кто-то плохой или хороший. Я всегда поблагодарю или промолчу. Но если меня трогают, почему я должен молчать?».


Все скандалы, в которые попадал Селезнев в 2021-м.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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Евгений Селезнев Минай

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