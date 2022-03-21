Селезнев: «Это была моя большая ошибка, что работал в россии»

Евгений Селезнев / Фото: Twitter

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев вспомнил период, когда он играл в россии за «Кубань».

— Это была моя большая ошибка, что я работал в россии. Еб*ть оккупантов в рот! Для меня есть разница между русскими и теми, кто напал. Не все в россии это поддерживают. Тут дело не в том русский ли ты. Ты или человек и мыслишь правильно, или нет.

Общался с некоторыми русскими, они не понимают, что у нас происходит и не верят в это. Говорят, что пришли нас защищать и во всем виновата Америка. Кого вы бл*ть защищаете и от кого? Вы бомбите наши дома! Я не просил, чтобы меня защищали. Вы что с ума там сошли, здесь люди гибнут. Они говорят, что у нас фашисты. Какой я фашист? У меня прадед три раза в танке горел, орденоносец. Он что фашист? Я к фашизму отношусь очень негативно, но какие мы фашисты? Что у них в головах?

Я не понимаю, когда они говорят, что мы братья, а потом идут нас убивать. Хреновые вы «братья»! Если вы нас называете братьями, то знайте — брат брата не убивает. Сейчас меня интересует только одно, – когда отсюда уйдут эти животные. Здесь им не зоопарк, а Украина.