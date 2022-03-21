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Селезнев: «Это была моя большая ошибка, что работал в россии»

Форвард «Миная» в шоке от того, что творят фашисты
Футбол Украинская Премьер-лига
18:37
Селезнев: «Это была моя большая ошибка, что работал в россии»
Евгений Селезнев / Фото: Twitter

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев вспомнил период, когда он играл в россии за «Кубань».

— У Вас был период выступлений в россии. После начала войны Вы общались с россиянами, что они говорят?

— Это была моя большая ошибка, что я работал в россии. Еб*ть оккупантов в рот! Для меня есть разница между русскими и теми, кто напал. Не все в россии это поддерживают. Тут дело не в том русский ли ты. Ты или человек и мыслишь правильно, или нет.

Общался с некоторыми русскими, они не понимают, что у нас происходит и не верят в это. Говорят, что пришли нас защищать и во всем виновата Америка. Кого вы бл*ть защищаете и от кого? Вы бомбите наши дома! Я не просил, чтобы меня защищали. Вы что с ума там сошли, здесь люди гибнут. Они говорят, что у нас фашисты. Какой я фашист? У меня прадед три раза в танке горел, орденоносец. Он что фашист? Я к фашизму отношусь очень негативно, но какие мы фашисты? Что у них в головах?

Я не понимаю, когда они говорят, что мы братья, а потом идут нас убивать. Хреновые вы «братья»! Если вы нас называете братьями, то знайте — брат брата не убивает. Сейчас меня интересует только одно, – когда отсюда уйдут эти животные. Здесь им не зоопарк, а Украина.

Селезнев выступал за «Кубань» в 2016-м году и даже успел трижды отличиться за команду.

Ранее Селезнев заявил, что не покинет Украину во время войны.

Источник: fanday.net Петр Приходько
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Евгений Селезнев

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