Селезнев объяснил почему нецензурно раскритиковал действия партнера по команде
Селезнев: «Мне стыдно за свой поступок. Я не хотел никого оскорблять»
Форвард – о скандальном видео после игры «Миная»
Фото: ФК Минай
Нападающий «Миная» Евгений Селезнев прокомментировал видео, в котором он нецензурно раскритиковал одноклубника после игры с «Динамо» (0:2).
«Мне стыдно за свой поступок. Я не хотел никого оскорблять. У нас есть главный тренер, которого я очень уважаю. Именно Игорь Иванович Леонов принимает решение о составе. И это его компетенция, а не моя.
В момент, когда меня снимала камера после матча с «Динамо», я был на эмоциях. Потому что очень сильно переживаю за команду. Я всегда настроен на максимальный результат. Поэтому тяжело воспринимаю поражения».
Полное видео - тут.
Селезнев в нынешнем сезоне забил один мяч.