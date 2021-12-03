Селезнев: «Мне стыдно за свой поступок. Я не хотел никого оскорблять»

Фото: ФК Минай

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев прокомментировал видео, в котором он нецензурно раскритиковал одноклубника после игры с «Динамо» (0:2).

В момент, когда меня снимала камера после матча с «Динамо», я был на эмоциях. Потому что очень сильно переживаю за команду. Я всегда настроен на максимальный результат. Поэтому тяжело воспринимаю поражения».