Селезнев: «Я голов забил больше, чем весь «Ингулец»
Селезнев: «Могу многое рассказать о Костышине, но мне неинтересно»
Экс-форвард «Колоса» рассказал о своем скандальном уходе из клуба
Евгений Селезнев / Фото - Футбол 24
Бывший нападающий «Колоса» Евгений Селезнев прокомментировал в интервью SportArena свой скандальный уход из клуба и конфликт с тогдашним главным тренером Русланом Костышиным.
Я интервью Костышина не смотрел и смотреть не собираюсь. Оно не из-за того, что там, какая-то обида. На обиженных воду возят.Селезнев также ответил на критику со стороны президента «Ингульца».
У нас с Русланом конфликта не было. Я с ним не конфликтовал. Была ситуация. После этого просто развернулись спиной ко мне и никто ничего не объяснял.
Если я начну рассказывать, сколько моментов было у Руслана. Представь, если я начну рассказывать, как он проводил заезды? Но оно мне триста лет надо? Я тоже начинаю нервничать, поднимать ситуацию.
Выгнал не за один эпизод? За какой «не один»? У меня был первый месяц, когда умирал отец. Мне было хреново. Я извинился за это, прошли дальше. Могу рассказать много, но не хочу, мне неинтересно.
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