Селезнев: «Могу многое рассказать о Костышине, но мне неинтересно»

Евгений Селезнев / Фото - Футбол 24

Бывший нападающий «Колоса» Евгений Селезнев прокомментировал в интервью SportArena свой скандальный уход из клуба и конфликт с тогдашним главным тренером Русланом Костышиным.

У нас с Русланом конфликта не было. Я с ним не конфликтовал. Была ситуация. После этого просто развернулись спиной ко мне и никто ничего не объяснял.

Если я начну рассказывать, сколько моментов было у Руслана. Представь, если я начну рассказывать, как он проводил заезды? Но оно мне триста лет надо? Я тоже начинаю нервничать, поднимать ситуацию.

Выгнал не за один эпизод? За какой «не один»? У меня был первый месяц, когда умирал отец. Мне было хреново. Я извинился за это, прошли дальше. Могу рассказать много, но не хочу, мне неинтересно.