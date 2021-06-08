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Селезнев может перейти в «Львов»
Тренер хочет видеть в команде форварда
Фото: ФК Колос
Нападающий Евгений Селезнев может перейти во «Львов».
На данный момент он является свободным агентом. Прошлый сезон провел в «Колосе», но вторую часть не играл из-за ссоры с тренерским штабом.
Отмечается, что Евгения в львовской команде хочет видеть тренер Анатолий Бессмертный.
На счету игрока в минувшем сезоне пять голов в 10 матчах УПЛ.