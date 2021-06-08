Селезнев может перейти в «Львов»

Тренер хочет видеть в команде форварда

Фото: ФК Колос

Нападающий Евгений Селезнев может перейти во «Львов».

На данный момент он является свободным агентом. Прошлый сезон провел в «Колосе», но вторую часть не играл из-за ссоры с тренерским штабом.

Отмечается, что Евгения в львовской команде хочет видеть тренер Анатолий Бессмертный.

На счету игрока в минувшем сезоне пять голов в 10 матчах УПЛ.