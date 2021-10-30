Селезнев назвал лучших игроков, против которых когда-либо играл

Форвард успел встретиться с великими футболистами

Евгений Селезнев / фото - ФК Минай

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев рассказал, против каких топ-футболистов ему довелось поиграть в своей карьере:

Три самых сильных защитника, против которых ты играл.

«Пике, Ракицкий. Ты говоришь три, но их много. Кьеллини хороший, Боатенг, Бонуччи».

Кого уберем из этого списка для топ-3? Ракицкого?

«Да не дай бог».

У тебя хорошие с ним отношения?

«До сих пор».

Пять лучших игроков атаки, против которых ты играл.

«Пирло, Иньеста, Хави, Месси и Златан, наверное».

Ты против Роналду играл?

«Нет».

Ранее Селезнев вступил в словесную перепалку с президентом «Ингульца» Александром Поворознюком. Форвард заявил, что забил голов больше, чем весь клуб из Петрово, а функционер ответил, что Евгений – вообще не футболист.