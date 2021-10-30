Тренер «Миная»: «Постарась помочь Селезневу забить 8 мячей, но он должен пересмотреть свою жизнь»
Селезнев назвал лучших игроков, против которых когда-либо играл
Форвард успел встретиться с великими футболистами
30 октября 07:35
Евгений Селезнев / фото - ФК Минай
Нападающий «Миная» Евгений Селезнев рассказал, против каких топ-футболистов ему довелось поиграть в своей карьере:
Три самых сильных защитника, против которых ты играл.
«Пике, Ракицкий. Ты говоришь три, но их много. Кьеллини хороший, Боатенг, Бонуччи».
Кого уберем из этого списка для топ-3? Ракицкого?
«Да не дай бог».
У тебя хорошие с ним отношения?
«До сих пор».
Пять лучших игроков атаки, против которых ты играл.
«Пирло, Иньеста, Хави, Месси и Златан, наверное».
Ты против Роналду играл?
«Нет».
Ранее Селезнев вступил в словесную перепалку с президентом «Ингульца» Александром Поворознюком. Форвард заявил, что забил голов больше, чем весь клуб из Петрово, а функционер ответил, что Евгений – вообще не футболист.
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