Очередная выходка Селезнева. Теперь скандальный форвард показал средний палец трибунам
Селезнев неожиданно поменял мнение о возможном пенальти с «Ворсклой»
Во время игры форвард экспрессивно намекал арбитру на необходимость указать на точку
Евгений Селезнев / ФК Минай
Нападающий «Миная» Евгений Селезнев активно пытался донести арбитру, что тому следует поставить пенальти в одном из эпизодов матча с «Ворсклой» (0:2). Соответствующее видео разместил в своем Instagram телеканал «Футбол».
В комментариях под публикацией форвард прокомментировал данный эпизод.
Да не было! Естественное положение руки!
Напомним, в данном матче Селезнев отметился очередной выходкой.
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